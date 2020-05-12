شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الفنان المصري وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية عن عمر يناهز 70 عاما والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 توفى اليوم الثلاثاء الفنان المصري الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم الآن تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.

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