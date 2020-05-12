في اليوم العالمي للتمريض، راغب علامة: “وطنّا كلّو برقبتكن”

بالتزامن مع احتفال العالم اليوم بـ “اليوم العالمي للتمريض”، غرّد السوبرستار راغب علامة عبر حسابه على تويتر إلى أصحاب واحدة من أصعب المهن في العالم وأكثرها إنسانية، إلى الممرضين والممرضات الذين يكرسون حياتهم لتخفيف من أوجاع المرضى وتأمين الرعاية الصحية لهم ودعمهم.

ونشر السوبرستار صورة للطاقم الطبي وكتب مستعيناً بكلام من أغنيته الجديدة “انتو املنا” وقال: “إنتوا أملنا ولو كنتوا قلال إنتوا اللي ما بتتعب همّتكن، بالصف الأول وقفتكن، وطنّا كلّو برقبتكن، ومعلّق عليكم الآمال”.

وكان السوبرستار راغب علامة قد اطلق الشهر الفائت أغنية “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي.

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الكليب صوره المخرج سامي صعب الذي أظهر “علامة” في البداية وهو يسير عند تقاطع شارع الرينغ في وسط بيروت، حيث خلت الشوارع من الناس وزحمة السيارات وكان واضعًا قناعًا واقيًا على وجهه.

في المشهد التالي، يطل راغب من منزله مخاطباً الطاقم الطبي والمسعفين وفرق الإنقاذ والصليب الأحمر والقوى الامنية وكل العاملين في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح لـ “علاقة” قال: “أغنيتي هي لكل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين غنينا الحب والشوق والوطن“.

نذكر ان السوبرستار كان قد تواجد في استديو ناصر الاسعد منذ أيام، وبحسب معلوماتنا فأن علامة أراد الاستماع مجددًا الى الأغنيات التي سبق وسجلها قبل أزمة فيروس كورونا. ومعلوماتنا تؤكد أن لا خطة لنجم “اللي باعنا” في طرح أغنية الآن.