بطل مسلسل “حب أعمى” يتابع تيم حسن على انستغرام

في خطوة مفاجئة، قام النجم التركي علي بوراك جيلان، بمتابعة النجم السوري تيم حسن على حسابه الخاص على إنستغرام.

وعُرف “بوراك” بـ “طوفان” في مسلسل “الحب الأعمى”، في واحد من أكثر المسلسلات شهرةً في تركيا والعالم العربي، بالاضافة الى شهرته في مسلسل “نبضات قلب”.

نذكر ان تيم حسن خرج من المنافسة الرمضانية هذا العام بعدما تألق بثلاث أجزاء من مسلسل “الهيبة” وذلك بسبب فيروس كورونا لم يستطع فريق العمل من استكمال التصوير الذي تم الانتهاء من تنفيذ نحو سبعين في المئة من مشاهده، إلا أن ما تبقى يضم مجموعة كبيرة من الممثلين والحشود بالإضافة إلى مناطق مفتوحة عديدة وعتاد عسكري. أيضاً تواجد النجمة الكبيرة منى واصف والنجمة ديما قندلفت في سوريا وعدم استطاعتهما العودة بسبب اقفال الحدود البرية بين لبنان وسوريا.