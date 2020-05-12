ماذا قال المشاهير في اليوم العالمي للتمريض؟ ومايا دياب تثير الجدل بالكشف عن صحة شقيقتها

لمناسبة اليوم العالمي للممرضين والممرضات، يحيي الفنان غي مانوكيان اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة بعد الظهر، حفلاً خاصاً في مستشفى أوتيل ديو وذلك تكريمًا للطاقم الطبي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتزامن حفل “مانوكيان” اليوم في 12 أيار مع احتفال العالم بـ “اليوم العالمي للتمريض”، حيث وجه العديد من المشاهير والاعلاميين رسالة تقدير واحترام إلى أصحاب واحدة من أصعب المهن في العالم وأكثرها إنسانية، إلى الممرضين والممرضات الذين يكرسون حياتهم لتخفيف من أوجاع المرضى وتأمين الرعاية الصحية لهم ودعمهم.

–مايا دياب: ” في ناس مش بس اختارت التمريض مهنة، التمريض مش مهنة، هو أصلا عمل إنساني. يمكن قد ما شافوا هالناس بتتعب، أطلقوا عليه لقب مهنة. اليوم أحيي ممرضين وممرضات العالم وأخص بالشكر الممرضين والممرضات الذين يهتمون بشقيقتي في المستشفى شكرًا لرسالتكم السامية التي كلها انسانية”.

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–نانسي عجرم: “كل التقدير والاحترام والحب لكل الممرضين والممرضات، انتم وكل الطاقم الطبي ملائكة هالأرض حارسينا لتحموا حياتنا”.

–نادين نسيب نجيم: “التمريض من أنبل المهن السامية والانسانية لارتباطها بصحة الناس وعافيتهم تحية حب وتقدير لكل الطاقم فردًا فردًا وخصوصًا بهذه الأوقات الصعبة يلي تاركين فيها اهلهم وأولادهم وحياتهم ويسهرون على سلامة وراحة الوطن بأكمله شكرًا من القلب الى الذين يساهمون بنبض القلب”.

–باتريسيا هاشم: “عانت الممرضة اللبنانية طوال اعوام من الاجحاف وعدم التقدير من قبل المستشفيات والاطباء الذين حصدوا الثراء وتركوا لها الفتات لتعيش بكرامة من حسنات كورونا انها اعادت الحق المعنوي لاصحابه على امل ان يتبع ذلك الحق المادي ايضا”.

–فادي حرب: “التمريض: حب وعطاء بلا حدود .. هيك عمتي اللي ربتني كانت تقول لما كانت ممرضة . الى الملائكة البيضاء، انتم مفخرة الوطن وسنده، انتم درع الوقاية والرعاية في كل وقت، إنتم أبطال عن جدارة وبعيون كل الناس. نعم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.”