بالفيديو- هاني شاكر يهدي الجيش أغنية وطنية

“علمونا في الجيش نعيش ونموت رجال، وقت الشهادة نقول بفرحة تحيا مصر”، بهذه العبارة قدّم أمير الغناء العربي النجم المصري هاني شاكر للجمهور أغنية وطنية بعنوان “ماسك سلاحي” تكريماً لشهداء الجيش المصري.

أهدى “شاكر” الأغنية الى الجيش المصري الذي يواجه المنظمات الأرهابية ليحافظ على سيادة الأراضي المصرية، حيث ظهر في الفيديو مشاهد التمرينات أو المعارك التي يخوضها الجيش، بالاضافة الى صور الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن أرض الوطن.

تلقى شاكر العديد من التعليقات المشيدة بإحساسه وبصوته وبجمال الأغنية في كل عناصرها، وهناك من وصفه بـ “أمير بكل معنى الكلمة الله على جمال احساسك”.

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الأغنية أصبحت متوفرة على قناة هاني شاكر الرسمية عبر موقع يوتيوب وهي من كلمات محمود عادل كلازا، الحان بلال محمد، توزيع ياسر ماجد، رؤية إخراجية هنا حافظ.

من جهة أخرى، ينتظر الجمهور العربي التعاون الفني الذي سيجمع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وأمير الغناء العربي هاني شاكر من خلال أغنية جديدة من المتوقع طرحها بمناسبة عيد الفطر.

الأغنية قيد التحضير حالياً ستحمل توقيع أهم الملحنين المصريين الموهوبين، على ان يُتخذ القرار النهائي بشأن الديمو المقترح، ثم يدخل “شاكر” الاستديو لوضع صوته على الأغنية التي ستكون مختلفة ومميزة.