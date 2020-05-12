خاص- الجوكر فادي ابراهيم الحصان الرابح للدراما

May 12, 2020
يطل نجم الشاشة الصغيرة، الممثل اللبناني القدير فادي ابراهيم في الشهر الفضيل بثلاثة أعمال رمضانية هي “الساحر”، النحّات”،و “سرّ”.
يقدم نجم “العاصفة تهب مرتين” في الأعمال الثلاثة شخصيات مختلفة، وهذا ليس بجديد على نجم اشتهر بجاذبيته ووسامته وشغفه وحبه للتمثيل ومزاحمته لنفسه في شهر الصوم، حيث سبق ان نافس نفسه بثلاث أعمال في رمضان ونجح وتألق.
نادر صباغ، كما يحب الجمهور ان يناديه خاصة بعدما طُبعت هذه الشخصية بأذهان الناس في مسلسل “العاصفة تهب مرتين”، لا يغيب عن الشاشة حيث يسجل حضوراً مؤثرًا واستثنائياً في معظم الأعمال الناجحة فهو الجوكر أو الحصان الرابح للدراما ولكل المنتجين الذين يتعاملون معه.
وكان فادي ابراهيم قد كشف في مقابلة سابقة ضمن برنامج “الخليج 365” مع الاعلامية باتريسيا هاشم حول الشروط التي يضعها للموافقة على العمل الدرامي، حيث اشار حينها انه لا يضع شروطاً كثيرة على المسلسل ولكن كل ما يهمه ان يكون العمل جميلاً وان ينتهي من التصوير بفترة زمنية قصيرة، اضافة الى تواجد ممثلين جيّدين في العمل كي ينجح العمل الدرامي لأنه في بعض الاوقات ربما مشهد واحد قد يضر كثيراً بالمسلسل
نذكر ان الأعمال التي يشارك فيها “ابراهيم” هذا العام هي “الساحر” تأليف سلام كسيري، إخراج محمد لطفي، بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، رودريغ سليمان، وغيرهم.
“النحّات” تأليف بثينة عوض، إخراج مجدي السميري، بطولة باسل خيّاط، أمل بشوشة، ليا بو شعيا، دياموند بو عبود، وغيرهم.
“سرّ” يحقق نجاحاً خلال عرضه الثاني على شاشة LBCI وذلك بعدما حقق نجاحاً ساحقاً في عرضه الاول عبر شاشة MBC4، ويضمّ نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية نذكر منهم: بسام كوسا، فادي ابراهيم، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، أسعد رشدان، وغيرهم.
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