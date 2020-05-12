غادة عبدالرازق تخضع للتحقيق بعد إهانة طارق الشناوي..والأخير يعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة أشرف زكي الجدل الذي دار خلال اليومين الماضيين بين الفنانة المصرية غادة عبدالرازق ومواطنها الناقد الفني طارق الشناوي، حيث خضعت الأولى للتحقيق وأنكرت ما نُسب إليها من اتهام.

وقال طارق الشناوي في تصريحات متلفزة إنه لجأ إلى 3 جهات يشتكي إليها غادة عبدالرازق، وهي: المجلس الأعلى للإعلام ونقابتا الصحفيين والمهن التمثيلية، مردفًا أنهم وافوه بخضوعها للتحقيق حيث أنكرت الواقعة قائلة إن هذا الكلام المسيء تم دسه على حسابها.

وأشار الشناوي، إلى أن بيانًا صدر من نقابة المهن التمثيلية توجه إلى نقابة الصحفيين واعتذرت فيه نقابة الممثلين وتضمن اعتذارًا لشخصه كطارق الشناوي وأن ما صدر من غادة عبدالرازق لا يمكن أن يصدر عنها.

وأضاف الناقد المصري أن الشق الجنائي انتهى أيضًا؛ لأنه في مثل هذه الجرائم ينتهي الأمر عند إنكار الفعل، متسائلًا: "هل بالضبط ده اللي حصل فعلًا؟"، مردفًا: "أرجو إن يكون هو ده اللي حصل".

وعلقّ طارق الشناوي على ما ورد بشأن التحقيق بالقول: "ياريت نستفيد من الدرس ده ولا أحد يشهر ضد أي إنسان في شرفه لأن ده يعتبر سلاح لا يغتفر ولا يجوز استخدامه ومن حق أي أحد أن يعارض ما أقوله ويعتبر نفسه أهم ممثل".

وأردف الشناوي: "أسوأ سلاح ممكن يستخدم إن الناس تنتهك الأعراض وهو ده اللي استوقفني ولو قالت مبيهمنيش كلامه وكلامه ملوش معني كان ماشي ومن حق كل واحد يقيم ما أقوله كما يحلو له".

من جانبها أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا موجهًا إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، أكدت فيه أن أعضاء النقابة يكنون للناقد الكبير كل الاحترام والتقدير وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق.

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وأوضح البيان أن الفنانة المصرية لم تصرح أبدًا بمثل هذا التصريح الذي ورد في الشكوى، ولا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو ناقد عامة.

وشددّ البيان على أنه لا يمكن أن تصدر عن غادة عبدالرازق مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، ناهيك عن ناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدًا.

وأشار البيان إلى أن مسلسل "حكاية حياة" للفنانة غادة عبد الرازق شهد نجاحًا كبيرًا كأحد أهم المسلسلات التي قدمتها وهو العمل الذي كان طرفًا في الأزمة المثارة.

وأكد البيان على احترام نقابة الممثلين للنقاد خاصة وأن لهم شعبة مهمة من شعب نقابة المهن التمثيلية، ولا يغيب عن النقابة دورهم الرئيس في تقييم العملية الفنية.

وكانت غادة عبدالرازق، قد قالت عبر خاصية "الستوري" على حسابها في موقع إنستغرام، إن الشناوي يتلقى أموالا لكي يكتب بشكل جيد، مضيفةً أن لها سابقة معه، إذ دفعت له وقت عرض "حكاية حياة".

ونشرت الفنانة المصرية صورةً من لقاء الشناوي مع لميس الحديدي، لتؤكد أنه على المصريين أن يعرفوا أن الشناوي يتلقى أموالًا من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال، ولم تقف عند هذا الحد، بل أكدت أن لها تجربة سابقة معه في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض قبل سنوات، بعدما قامت بدفع أموال له من أجل الكتابة عن العمل بشكل جيد.

يُذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق، تشارك ببطولة ‎مسلسل "سلطانة المعز" ويعرض في رمضان الجاري ويشاركها محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، انتصار، وغيرهم وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎