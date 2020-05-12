متابعو كايلي جينر "مذهولون" من أخلاق طفلتها ستورمي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت نجمة تلفزيون الواقع الصّغرى كايلي جينر، البالغة من العُمر 22 عامًا فيديو لابنتها ذات العامين ستورمي، اختبرت من خلاله قوّة إرادتها وصبرها.

وظهرت ستورمي في بداية الفيديو وهي تجلس على الأريكة في قصر كايلي الفاره، وتحضر برامج الأطفال على التلفاز، ومن ثمّ تأتي والدتها وتضع أمامها وعاءً كبيرًا يحتوي على قطع الشوكولاتة اللذيذة لتنقض عليه ستورمي.

وفي تلك الأثناء تستوقفها والدتها جينر، وتقول لها بأنها يُمكنها الحصول على 3 قطعٍ فقط لكن فور عودتها من التواليت، وتُكرر لها المعلومة لترد ستورمي بالإيجاب.

وبالفعل تركت كايلي الكاميرا تُسجّل ما ستفعله ستورمي في غيابها بينما ذهبت هي إلى الحمام، وفي البداية كانت الطفلة لا تأبه لوجود الشوكولاتة، ومن ثمّ بدت وكأنها تُريد أن تأكلها، لكنها تمالكت نفسها وعادت وجلست على الأريكة، وأخذت تُواسي وتُصبّر نفسها بترديد كلمة "patience" أي "الصبر" أكثر من مرّة، الأمر الذي أذهل مُتابعي كايلي لظرافة الطفلة وأخلاقها والتزامها بتعاليم والدتها، بالإضافة إلى قدرتها المُتقدّمة على الكلام على الرّغم من سنّها الصغيرة.

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حصل الفيديو على اهتمام مُتابعين كايلي بشكلٍ كبير، فقد حصد ما يُقارب 15 مليون مُشاهدة في غضون 7 ساعات من نشره، حيث علّقت عليه قائلةً: "يا إلهي.. ابنتي! لقد كان عليّ أن أشارك في هذا التّحدّي".

وانهالت تعليقات الجُمهور على الفيديو، وكانت شقيقتها كيم كارداشيان إحدى المُعلّقات، حيث قالت: "يا إلهي كم هي مثالية. هذا لن يكون الحال مع شيكاغو أو سانت".

وانضمت صديقة كايلي، زوجة جاستن بيبر، هايلي بالدوين، إلى المُعلّقين، حيث كتبت: "إنني أبكي.. إنها ثمينة"، كما تركت عارضة الأزياء العالمية زوجة جون ليجند، كريسي تيغن، التعليق التالي: "يا إلهي إنها جميلة للغاية. عليّ أن أجرب هذا مع مايلز. أعرف بأنّ لونا لن تفعلها".

ومن المشاهير الذين كتبوا تعليقاتٍ أيضًا شقيقة مايلي سايرس، المُغنّية الصاعدة "نوا سايرس"، حيث كتبت: "لقد قالت الصّبر.. قلبي"، كما كتبت المُغنّية العالمية "آفريل لافين": "يا إلهي.. يا لها من فتاةٍ رائعة"، وتركت حبيبة سكوت ديسيك "صوفي ريتشي" تعليقًا قالت فيه: "يا إلهي.. إنني أحبها كثيرًا".