كنان أوغلو: اللقطات الجريئة في رمضان ليست حراما.. وأنتظر بشغف هذا الأمر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سبب الفنان التركي كنان أوغلو، 46 عامًا، حالة من البلبلة بين محبيه الأتراك والعرب بسبب التصريحات التي أدلى بها، والتي كانت بمثابة المفاجأة عند الكثيرين.

وقال أوغلو المعروف في الوطن العربي باسم "إيزيل" إن اللقطات الجريئة في المسلسلات والأفلام خلال شهر رمضان المبارك ليست حرامًا؛ لأنها لا تُؤذي أحدا وفق تعبيره.

وأضاف الفنان المشهور أنه بالإمكان تغيير القناة في حال لم يُعجب العمل الدرامي أو الحلقة أو اللقطة المشاهد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد من يفرض عليه المتابعة، والاختيار يعود له لأنه يحمل جهاز التحكم "ريموت التلفاز" بين يديه ويختار ما يشاء.

وتابع كنان أوغلو في تصريحات صحافية أنه من الخطأ قياس العمل الدرامي بلقطة عابرة، بل يجب تقييمه وفق القصة والحبكة الدرامية ككل.

وتفاوتت ردود الفعل على تصريحات الفنان الذي يحظى بجماهيرية كبيرة، كما أنه نادرا ما يخرج في تصريحات صحافية أو يُبدي رأيه في أمر ما، ففي الوقت الذي لم يسلم فيه من الانتقادات، وجد دفاعًا مستميتا من محبيه الذين احتفوا بخروجه للعلن بعد غياب.

ووجه العديد من محبي الفنان الرسائل له بأن الكثير من نجوم الفن العرب والأتراك يتواصلون مع جمهورهم عبر منصات مواقع التواصل من داخل الحجر المنزلي ويتفاعلون ويجيبون عن أسئلتهم، متسائلين عن سبب غيابه في الفترة الماضية.

المدافعون عن أوغلوا أكدوا أن الخيارات مفتوحة أمام الجمهور لاختيار المسلسل الذي يعتبرونه مناسبًا، منتقدين تعرض الفنان للهجوم بسبب إبداء رأيه حول هذا الموضوع.

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وأوضحوا أن المسلسلات العربية والتركية تتنوع بين الدراما والتاريخية والكوميدية والتراجيدية وما شابه على الشاشة في شهر رمضان، وجميعها تحظى بالمتابعة في حال كانت قصصها مشوقة وممثلوها بارعين في أدائهم، لذلك من الخطأ الحكم على المسلسل من لقطة أو حلقة ظهرت فيها بعض المشاهد الجريئة.

وفي سياق آخر؛ أكدت صحف تركية أن الفنانة التركية سينام كوبال زوجة كنان أوغلو حامل في شهرها الرابع، وأعرب الزوج عن سعادته البالغة بحمل زوجته الذي انتظراه طويلاً، وقال: "انتظر أنا وزوجتي بحماسة شديدة أن نضم طفلنا لحضننا".

وكنان إميرزالي أوغلو هو بطل المسلسل التركي الشهير "ايزيل" الذي شارك في بطولته بجانب النجمة جانسو ديري، وحقق نجاحا ساحقا في تركيا و الوطن العربي، على حد سواء.

وكان الأداء العالي لكنان في مسلسل "ايزيل" هو الأكثر حضورا، إذ تقمص الفنان الشخصية وأمسك بأبعادها المختلفة والمتنوعة بشكل جيد، مستفيدا من خبراته بالسينما والتلفزيون، حيث عاش الشخصية وارتدى عيوبها ومميزاتها حتى خرجت أمام جمهوره شخصية حقيقية.