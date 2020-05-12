نادية الجندي: حاولت تجميل أنفي.. وجمهور السوشال ميديا بيكسر مقاديفي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة المصرية نادية الجندي، الجدل الدائر بشأن لجوئها لعمليات تجميلية، موضحة أنها لم تقم بإجراء أي عملية تجميلية في حياتها، متحدية الجميع بالقول: "هاتوا أي صور قديمة ليا وبتوع السوشال ميديا بيعملوا كده، بيجبوا صور الفنانات قبل وبعد وبقولهم هاتوا صوري القديمة والجديدة وشوفوا من بدايتي حتى الآن بصوا على مناخيري وبقي وعيني هتلاقوني زي ما أنا".

وأضافت نادية الجندي في تصريحات متلفزة: "أنا أخاف جدًا من العمليات دي لأن دي ملامحي اللي اتعودت عليها وأنا نجحت بملامحي ومش هغيرها، كل اللي بعمله إني باخد فيتامينات وكريمات للوش والبوتوكس بس"، متابعًة: "عمري مانفخت شفايفي وفمي زي ما هوا ".

وقالت نادية الجندي إنها حاولت سابقًا إجراء عملية تجميلية في "الأنف" وكانت وقتها في مرحلة شبابها، مردفًة: "روحت لدكتور زمان وقولتله اعملي مناخيري بالشكل الفرنساوي رسمهالي وورهاني وقالي شفتي شكلك الأصلي حلو إزاي؟ الشكل الأصلي هو اللي عاملك الكاريكتر وسبت مناخيري زي ما هي ونزلت صحيح هي طويلة شوية بس هي شخصيتي".

وعلقت نادية الجندي، على علاقتها بـ"السوشال ميديا" قائلة: "دي علاقتي بيها كويسة جدًا وبحاول أتفاعل مع الجمهور ولكن هناك نوعية من جمهور السوشال ميديا بتحاول باستمرار تكسر مقاديفي، والنوعية دي بلغيها من حياتي ومش ببص على كتابتهم أصلًا ولا بعمل بلوك ولا بتابعهم .. وحتى النوعية اللي بتمارس السخافة ببقي عارفة هما مين ومين باعتهم ولإني مؤمنة إن كل ناجح له أعداء كنت أقلق لو مظهرتش النوعية دي".

وأشارت إلى أن جمهورها المتفاعل بإيجابية تتواصل معه لحظة بلحظة، مردفة أن هذه نوعية تشعرها بالسعادة خاصة وأنها قادمة من كل الدول العربية تجعلني في منتهي السعادة، منوهة إلى أنها تأخذ في اعتبارها أن انتقاداتهم تأتي في إطار حبهم لها والحرص عليها.

وعن غيابها لمدة خمس سنوات قبل عودتها بمسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نبيلة عبيد والذي يعرض في رمضان الجاري قالت إنها تفضل أن تكون مختلفة في أعمالها وأنها تملك حسًا فنيًا عاليًا كونها كثيرة القراءة وتلمس مشاعر الجماهير دائمًا والمقرب لقلوبهم، مبينة: "حين أتغيب فأنا أكون في مرحلة اختيار للأفضل لأن العمل كيفٌ قبل أن يكون كمًا".

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وأكدت أن جمهورها يثق في اختياراتها ولذلك تحاول أن تكون عند ثقته كاشفة أنها رفضت الكثير من الأعمال خلال الفترة الماضية؛ لأنها تتشابه مع أدوار سابقة لها.

وبشأن المنافسة التاريخية سينمائيًا بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد وتأثيرها على دوريهما في "سكر زيادة" قالت نادية الجندي: "رغم المنافسة التاريخية لكن عندما طرحت علي فكرة مشاركة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد قبلت فورًا ولم أرفض أو أتردد وقبلت ذلك في وقت سابق مع الفنان عادل إمام في فيلم (خمسة باب) رغم أن المنافسة وقتها كانت محمومة في أعلى الايرادات وخاصة في مواسم العيد لكن اشتغلنا وعلمنا أحلى عمل وحقق نجاحًا باهرًا".

وكشفت نادية الجندي أن تصوير مسلسل "سكر زيادة" خضع لإجراءات احترازية مشددة وتقليص أعداد "الكرو" بما لايتعدى العشرين أثناء تصوير المشاهد موضحة أن كثيرا من مشاهد المسلسل لم يتم استكمالها كونها اعتمدت على التصوير الخارجي وأن كثيرًا من الفنانين الكبار لم يكملوا أدوارهم وقاموا بأداء مشهد واحد أو مشهدين فقط مثل لقاء الخميسي وجومانا مراد وروجينا.

وأضافت "الجندي": "ما هوّن عليّ صعوبة أجواء التصوير أن الدور جريء وشيء جديدة بالنسبه لي وحاولنا قدر الإمكان وبأي وسيلة اللحاق بالسباق الرمضاني 2020 وكنا نعمل ليل ونهار"، مستطردة: "أدواري الكوميدية لم تكن وليدة اللحظة فقد قمت بها من قبل في فيلمي (خمسة باب) و(وبونو بونو) لكن الاختلاف في سكر زيادة كانت مختلفة فهي (الكوميديا الواقعية) الخالية من الابتذال والضحكات الأوفر وهي كوميديا هادفة وهي فورمات (ديزني) التي لاقت نجاحًا جماهيرًا عالميًا وتم تمصيرها في الاخير بشكل جيد".

وأكدت نادية الجندي أن لديها مشروعين لفيلم سينمائي إنتاج المنتج المصري محمد مختار، إضافة إلى مسلسل درامي جديد، مختتمة: "خلاص معدتش هغيب بالخمس سنوات نفسي اتفتحت للشغل وموجودة معاكم كل سنة".