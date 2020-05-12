منة عرفة تكشف حقيقة معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي

كشفت الفنانة منة عرفة عن حقيقة معرفتها بمقلب برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي وقعت ضحية له، أمس.

وقالت منة خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "et" بالعربي: "أنا طبعا مبسوطة جدا بردود الفعل اللي جت بعد حلقة رامز، وبأكد للناس أني ما كنتش أعرف أي حاجة عن الحلقة، ولا مفبركة خالص".

وأضافت منة: "أنا اللي كلمتني أروى إنها تستضيفني في برنامجها، وطبعا أنا عشان بحبها وأروى فنانة كبيرة مذيعة معروفة روحت وحصل المقلب وماكنتش متوقعاه خالص".

ويشهد برنامج رامز مجنون رسمي في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

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وشارك في البرنامج هذ العام عدد كبير من نجوم الوطن العربي، أبرزهم فيفي عبده، غادة عادل، باسم ياخور، ومحيي إسماعيل، وغيرهم.

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