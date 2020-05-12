ياسمين صبري تسخر من حمو بيكا

وقع مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" في حلقة مساء أمس (الأحد)، وتفاعل معها المشاهدين بشكل واسع .

وأثناء فقرة حوض الماء تحدث رامز قائلاً: put him up، وأثناء رفعه قال بيكا: "سفن أب"، لينفجر الجميع في الضحك.

وسخرت الفنانة ياسمين صبري من بيكا، وكتبت من خلال حسابها الشخصي على تويتر قائلة: Put him up :: سڤن أب حمو بيكا"، في إشارة إلى عدم استعابه لما قاله رامز باللغة الإنكليزية.

يذكر أن فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي" تقوم على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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ويقوم رامز بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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