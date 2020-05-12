كينان أميرزالي أوغلو: المشاهد الجريئة في رمضان ليست حراماً

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"الخليج 365" من بيروت: اعتبر الممثل التركي ​كينان أميرزالي أوغلو​ أن مشاهدة المشاهد الجريئة في شهر رمضان ليست حراما، مشيرا إلى أن هذه المشاهد لا تؤذي أحدا، وبإمكان المشاهد أن يغيّر القناة التي تعرض العمل الذي يتضمن ذلك، قائلا: “أنت تختار ما تشاهد، فجهاز التحكم بيدك”.

وتلقّى كينان الشهير باسم “إيزل” في العالم العربي موجة من الانتقادات اللاذعة من قبل الإسلاميين.

يذكر أن كينان أميرزالي أوغلو ينتظر طفله الأول من زوجته الممثلة التركية سينام كوبال، بحسب ما أكدته وسائل إعلام تركية مؤخرا.