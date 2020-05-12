شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية عن عمر يناهز 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم الآن تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.