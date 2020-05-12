شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد الطفلة مريم فى "البرنس" يتصدر تريند "يوتيوب" بأكثر من 1.5مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه مشهد الطفلة فريدة حسام أو "مريم" والتي تقوم بدور ابنة الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، بعد أن تركها عمها الفنان أحمد زاهر فى الشارع، المشاهدات بموقع "يوتيوب"، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة فى مصر بأكثر من مليون ونصف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.



البرنس

و حققت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، نجاحا جماهيريا كبيرا، بعد المشهد الصعب الذى أداه النجم أحمد زاهر، وهو يترك الطفلة فريدة حسام التى تجسد شخصية "مريم" ابنة محمد رمضان فى الشارع، وهى تبكى، فى مشهد أبكى المشاهدين.

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شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، مشهد بيع "رضوان البرنس" محمد رمضان للمنزل الى "فتحى" أحمد زاهر، بعقد بيع قديم، بعد تهديد الاخير بابنته، وبعد أن وقع العقد طلب منهم عدم أذية ابنته وهو ما أثنى عليه "فتحى" ووعده بعدم المساس بها.

وانتقل المشهد الثانى إلى مغادرة "فتحى" وأشقائه وبصحبتهم ابنة "رضوان"، ولكنه لم يف بوعده لوالدها "رضوان البرنس" بأن لا يقوم بأذيتها بعد أن قام بإلقائها فى الشارع دون رحمة وتركها وغادرهو وإخواته، لتختتم الحلقة على استيقاظ "رضوان" من النوم فى سريره بالسجن، بعد أن شعر بأن ابنته تعرضت لمكروه ما.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.