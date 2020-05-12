شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق غادة عادل وروحانيات رمضان أبرز مشاهد الحلقة 18 من "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل "ليالينا 80"، الذى يذاع حصرياً على CBC، طوال أيام شهر رمضان، تطورات كثيرة فى الأحداث، حيث كان طلاق مريم (غادة عادل)، من زوجها هشام (إياد نصار) بعد خروجه من الحبس الحدث الأبرز فى الحلقة.

- تتشاجر بدرية (نهى عابدين) مع راضي (ميدو عادل) بسبب مراقبة أمه رقية (صابرين) لها، وتهدده بقطع قدمه الثانية، فينفجر راضي في شقيقته نجوى (منة عرفة) ويضربها.

- يواصل جلال (خالد الصاوي) رعايته ومساعدته لجميلة ابنة شقيقة هشام (رنا رئيس) حتى تستطيع اكمال دراستها رغم فقدانها البصر فى الحادث الذى تعرضت له.

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- تتنازل مريم عن القضية التى أقامتها ضد زوجها هشام فى مباحث الأموال العامة ويتم الافراج عنه من القسم .

- وأظهرت الحلقة مظاهر روحانية لشهر رمضان خلال فترة الثمانينيات، مثل البرامج التلفزيونية أبرزها عمو فؤاد رأفت الهجان، ومظاهر الإفطار والسحور العائلية.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة كلًا من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج:تامر مرسي، وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.