شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد:لو ما كان فى كورونا كنا فى هذا الوقت بنغطي فعاليات مهرجان "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد عن اشتياقها للمهرجانات السينمائية فى ظل توقف كل الفعاليات الفنية للعام الحالي بعد تفشى فيروس كورونا، حيث كان يوافق الوقت الحالي إقامة مهرجان كان السينمائى فى فرنسا.





ونشرت ريا أبى راشد مجموعة صور لها فى مهرجان كان العام الماضى، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها :"لو ما كان فيه كورونا، كنا بهيدا الوقت عم نوصل إلى جنوب فرنسا لتغطية فعاليات مهرجان كان السينمائي".



ريا ابي راشد

وتابعت:" بسبب تأجيله، راح افتقد كتير إشيا هالسنة.. الأفلام طبعا والأصدقاء والنجوم ومقابلات @scoopwithraya والركض من ريد كارپت لعرض خاص لمؤتمر صحفي تنلحق نستمتع بكل لحظة من هالحدث المميز..هيدي بعض اللحظات والذكريات من مهرجان كان بالسنين الماضية. بريك زغير وبيرجع قريباً بإذن الله".

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كانت عبرت الإعلامية ريا أبى راشد عن افتقادها للعمل حيث بقائها في العزل المنزلى فى ظل تفشى فيروس كورونا، حيث ظهرت في فيديو كوميدى طريف من المطبخ، حاورت من خلاله الكوسه والأفوكادو والحمص.

وقالت من خلال الفيديو نشرته عبر حسابها بموقع انستجرام:"مرحبا وحلقة مميزة جدا ، نقدم لكم من المطبخ مع مقابلة حصرية مع الكوسه وشو رأى الأفوكاتو بالحجر الصحى ومقابلة حصرية مع الحمص لنعرف شو المستجدات عن أزمة كورونا".

وعلقت ريا أبى راشد، قائلة"العزلة الاجتماعية عندما دخلت المطبخ، كما هذا سيء افتقد وظيفتي.. شو مجهزين اليوم على الفطور".

وتظهر عادة في فيديوهات طريفة منذ تواجدها في المنزل، فى فيديو تلعب مع ابنتها، مرتدية فستانا أنيقا باللون الأزرق السماوى. ونشرت ريا الفيديو عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وفيه ظهرت واقفة ويمكنك سماع صوت ابنتها فى الفيديو دون أن تراها، لتفاجئ متابعيها أن نجلتها تختبئ فى ثوب ريا، ليضحك الثنائى معا وتحتضن ريا ابنتها فى النهاية. وعلقت ريا على الفيديو قائلة: اللبناني من قول "بقوسة" كيف بتقولوها انتو؟".