شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فشل الزعيم فى تطفيش داليا البحيري وحكاية صرصور البحر فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل الزعيم عادل إمام في تطفيش زوجته الثانية داليا البحيري من الفيلاد الجديدة ضمن احداث مسلسل فلانتينو وذلك بعدما اكتشفت زوجته الأولي دلال عبد العزيز أنه اشتري فيلا جديدة واعقدت أنه اشتراها لها، وحتي لا يفتضح أمر زواجه الثاني قام بمحاولة تطفيش داليا البحيري من الفيلا إلا أنه فشل.

وجاءت خطة الزعيم بتخويف داليا البحيري من الفيلا حيث قال لها أن هناك حشرة تدعي صرصور البحر منتشرة في الكومباوند الذي يضم الفيلا ما قد تتسبب في انهيار الفيلا لذا اقترح علي داليا البحيري الانتقال مكان أخر، لكنها رفضت وأكدت إنها علي استعداد لأكل حشرة صرصور البحر علي أن تخرج من الفيلا.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.