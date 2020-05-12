شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى توجه رسالة لأحمد عادل مؤلف مسلسل "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة عبير صبرى رسالة إلى أحمد عادل مؤلف مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا الذى يعرض على قناتى الحياة وcbc ويحقق نجاحاً بارزاً، كما شوقت جمهورها للأحداث القادمة من المسلسل.

وكتبت الفنانة عبير صبرى، عبر حسابها على إنستجرام قائلة:" ده يا جماعة أحمد عادل مؤلف خيانة عهد وهو اللي مخليكم بتعيطوا علي هشام وعاوزين عهد تنتقم من كل عيلتها وهو ده اللي كتب وأبدع شخصيه نادية اللي حبيتوها ولسه هتشوفوا إبداع وأحداث هتخليكم تحبوا وترتبطوا بكل شخصيات خيانه عهد وتحبوها وتكرهوها في مسلسل بديع بكل تفاصيله من تأليفه بشغف لأخر حلقة".

وشهدت الحلقة الـ18 من المسلسل فضح على (تيام قمر) لعلاقة والدته نادية (عبير صبري) ورجل الأعمال مجدي الصياد (رمزي العدل)، حيث أخبر عمته عهد (يسرا) أن والدته تخون والده مروان (خالد سرحان) وطلبت منه عهد عدم الحديث في ذلك الأمر مع أحد وقامت بتوبيخه.

Advertisements

وشهدت الحلقة أيضا اكتشاف يسرا الديلر الذي يتعامل مع شيرين (جومانا مراد) وهو نفس الديلر الذي قابلته في مكتب شقيقها المحامي خالد سرحان. كما شهدت الحلقة عودة حلا شيحة لزوجها، حيث ذهب لمنزل والدته واصطحبته معها وأصلحت علاقتهما سويا وهو الأمر الذي اندهش منه زوجها لأنها تغيرت 180 درجة.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتاليف أحمد عادل وسيناريو وحوار امين جمال ووليد ابو المجد ومحمد ابو السعد، والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.