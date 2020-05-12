شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب في اليوم العالمي للتمريض: "تركوا أهلهم ليسهروا على سلامة وطن بأكمله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة اللبنانية نادين نسيب، بأطقم التمريض في بلادها بمناسبة اليوم العالمي للتمريض خاصة مع الوقوف في الصفوف الأولى لمواجهة أزمة تفشي كورونا، وكتبت "نادين" عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "التمريض من أنبل المهن السامية والانسانية لارتباطها بصحة الناس وعافيتهم. تحية حب وتقدير لكل الطاقم فردا فردا وخصوصا بهي الأوقات الصعبة يلي تاركين فيها اهلهم وولادهم وحياتهم وعم يسهرو على سلامة وراحة الوطن بأكمله. شكرا من القلب لـلي عم بساهموا بنبض القلب".



نادين نسيب تحتفل بيوم التمريض العالمى

وكان قد هنأ حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، أطقم التمريض في لبنان بمناسبة يوم التمريض العالمي، وكتب "دياب" رسالة تهنئة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " في يوم التمريض العالمي، ننحني تكريماً لـ"ملائكة الأرض"، ممرضات وممرضين، الذين يخوضون تحديات كبيرة بمواجهة وباء كورونا، بالتعاون مع الجسم الطبي، والإداريين، والعاملين في مختلف المجالات ".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في رسالته بمناسبه يوم التمريض العالمي، "كونوا فخورين برسالتكم، لأننا فخورين بوجودكم معنا، درع وقاية ورعاية للمرضى والمصابين، بالأمس واليوم وغداً.. ودائماً. وردة بيضاء لكل ممرضة وممرّض لعلّنا نستطيع شكركم".

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ويحتفل العالم، باليوم العالمى للتمريض، يوم 12 مايو للاحتفال بيوم الممرضات، والذى يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل، بداية منذ أن تم اختيار هذا التوقيت فى يناير عام 1974، وفى كل عام، تستعد كافة دول العالم لإحياء هذا اليوم، تقديرا لجهود التمريض فى المنظومة الطبية.