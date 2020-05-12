شكرا لقرائتكم خبر عن “أنا راجل شديد وركبي حديد ".. أرنولد شوارزنيجر فى جولة على العجل مع صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم أرنولد شوارزنيجر البالغ من العمر ٧٢ عاما وهو في جولة بالدراجة بصحبة صديقته هيذر ميليجان البالغة من العمر ٤٥ عاما في شوارع لوس أنجلوس، وظهر شوارزنيجر وهو بحالة صحية ممتازة وهو يرفع الدراجات علي حامل السيارة.

وكان النجم أرنولد شوارزنيجر شجع جمهوره على عزل أنفسهم في منازلهم فيما يعرف بالحجر الصحي المنزلي بعيدًا عن الناس وذلك تفاديًا لتفشي فيروس كورونا، ونشرموقع الديلي ميل أرنولد وهو يستمتع بالحجر بصحبة حيواناته ومنها حمار صغير وحصان صغير وكلب أيضًا.

حرص شوارزنيجر، حاكم كاليفورنيا الأسبق، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، علي السوشيال ميديا بصور جديدة من جولته في شوارع كاليفورنيا للتوعية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللتأكيد على ضرورة اتباع تعليمات الوقاية، ونشر صورة له وهو يرتدى القناع الطبي، عبر حسابه الشخصي ويقود دراجته البخارية التي يستخدمها في جولاته، وكتب "سنعود ونتجاوز كل هذا معاً"، مطالباً الجميع بضرورة ارتداء القناع الطبي والحصول عليه من إحدى اللينكات التي أضافها مع منشوره.

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وكان آخر أفلام النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر جزء جديد من سلسلة أفلام "ترمينيتور" بعنوان "Dark Fate"، والذي طرح في دور العرض السينمائية عام 2019، والفيلم من إنتاج شركةParamount Pictures التي أنتجت سلسلة الأفلام الشهيرة Terminator وهذا الجزء هو الثالث منها، ويعود الممثل العالمى أرنولد شوارزنجر إلى بطولة الفيلم الجديد الذى سيخرجه تيم ميلر، ويستكمل أحداث فيلم Terminator 2 الذى عرض عام 1991 للمخرج العالمى جيمس كاميرون.

ويقوم ببطولة Terminator: Dark Fate جنبا إلى مع شوارزنجر الممثلين ليندا هاميلتون، ماكنزي ديفيس، ناتاليا رييس، دييجو بونيتا، فيران فرنانديز، تريستان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، مانويل باسيفيك، فريزر جيمس، بيدرو رودولف، كيفن مدينا، ستيفن كري، مات ديفير.