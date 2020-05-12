أحمد زاهر للجمهور :سامحونى "أنا مش عارفني أنا مش أنا"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو هذه الأيام على الدور الذي يجسده الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" والمليء بالقسوة والحقد، حيث أجاد زاهر تجسد دور الشر بكل مفرداته، وذلك جعله حديث وسائل التواصل الاجتماعي طوال الأيام الماضية، حيث كانت ردود الفعل قاسية على شخصية فتحي من شتائم وغيره ووصل الأمر إلى تهديد بالقتل إذا رآه في أي مكان.

وبدوره علق أحمد زاهر على ردود الفعل حول شخصية فتحى وقال:"الناس كرهت فتحى جدا ومعاها حق والله انا كرهت نفسي ومبقتش عارف نفسي بس ارجوكم سامحونى"، موجها الشكر للجمهور في نفس الوقت لأنه شعر بنجاحه في تجسيد الدور بعد كراهية الجمهور الشديدة له.



احمد زاهر

ووجه زاهر الشكر لمخرج ومؤلف العمل محمد سامي الذى اعتبره وش الخير عليه وأن الفضل في هذا النجاح يعود إليه، كما وجه الشكر أيضاً لكل زملائه في العمل، وخاصة محمد رمضان الذى وصفه بالشخصية الجميلة الذى يحب الخير لكل الناس وفي النهايةويجسد أحمد زاهر شخصية "فتحي" الأخ الأكبر لرضوان (محمد رمضان)، وهو شخصية طماعة وحقودة وأنانية وكاذبة، خطط لقتل أخوه وكل أفراد عائلته من أحل الميراث وحاول قتله مرة أخرى في المستشفى، كما يخطف ابنة أخوه من أجل اجباره على التنازل عن الميراث وبعد ذلك يرميها في الشارع بلا رحمه، ليس ذلك فقط فهو متزوج اثنين ويهم الثانية أنها لديه مشكلة في الانجاب رغم أنه هو الذى يعانى من العقم.

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