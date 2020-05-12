شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية عصابة "بـ100 وش" مع الفطائر والبيتزا وعلاقتهما بعمليات النصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقات الماضية من مسلسل " بـ 100 وش" نجاح فرقة سكر وعمر (نيللى كريم وآسر ياسين) فى أكثر من عملية نصب بطرق مختلفة من التخطيط، إلا أن عملية "عم غزال" مازالت لها بواقى خاصة مع التحقيقات الجارية لمحاولة كشف هوية منتحل شخصية ابنه والأشخاص الذين ذهبوا إلى البنك للحصول على الـ 20 مليون جنيه.

ويشكل الثنائى اسلام ابراهيم مجسد شخصية (حمادة) و(دنيا ماهر) ثنائي كوميدي خلال الأحداث، حيث كان يعمل حمادة ديلفرى بيتزا وفطائر، بينما نجلاء فكانت الممرضة الخاصة بعم غزال، وكانت تطلب دائماً بيتزا من المطعم الذى يعمل فيه حمادة، وهذا جعلهم يحتاجون إلى البيتزا والفطائر لاستختدامها ككلمة سر تساعدهم فى الهروب من المراقبة أو طمأنة بعضهما.

واختار حمادة كلمة سر تقولها نجلاء فى تعاملتهم بعد حصلهم على أموال عم غزال إذا كان خبر حلو تتصل تطلب فطيرة بالسجق ولو خبر سيئ تطلب بيتزا مارجريتا لأن مبيطلبهاش إلا الزبائن الفقر"، كما تم استخدام كلمة السر المتعلقة بالفطير والبيتزا، وذلك بعد استدعاء نجلاء للتحقيق معها فى قضية عم غزال، تحسباً لأن تكون مراقبة بعد عودتها إليهم، وتخبرها سكر بأن تذهب إلى محل الفطاطرى الذى كان يعمل فيه حمادة واذا كانت الدنيا أمان تطلب فطيرة بالسجق أما اذا كانت لبش تطلب بيتزا مارجريتا"



إسلام إبراهيم



دنيا ماهر

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مسلسل "بـ100 وش" يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وشريف الدسوقى، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وسلوى محمد على، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية فتاة من بولاق تجعل "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتكون فريق للنصب بصحبة "عمر" اسر ياسين ومعهم مجموعة من الأشخاص يقومون بأكثر من عملية نصب محكمة