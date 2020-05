شكرا لقرائتكم خبر عن "ديزني بلس" تنتج فيلم جديد عن احتفالات العيد لعائلة مسلمة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شبكة "ديزني بلس" للبث عبر الإنترنت حالياً على إنتاج فيلم قصير باسم "العيد في أمريكا"، تدور قصته حول إجازة العيد لعائلة باكستانية مسلمة واحتفالاته في الولايات المتحدة، ومن المقررطرح هذا الفيلم للمشتركين في الخدمة منخفضة التكلفة لبث مقاطع الفيديو عند الطلب، وتتولى توزيعه استوديوهات أفلام والت ديزني.

وشاركت منصة ديزني بلس منشور دعا الممثلين للتقدم لاختبارات الأداء، لا يزال هذا الفيلم قيد الإنتاج ويبحث عن ممثلين يمكنهم التحدث بالإنجليزية والأردية بطلاقة ليجسدوا شخصيات عائلة باكستانية مهاجرة استقرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمجلة "فوج".





وتدور قصة هذا الفيلم القصير حول طفلة تدعى أمينة تبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات تتوق بشدة للاحتفال بالعيد الذي لا يُعترَف به كعطلة رسمية في أمريكا. ولتضمن لم شمل عائلتها للاحتفال بالعيد معاً بدلاً تغيبهم بسبب أعمالهم، تشرع في جمع التماسات من مدرستها لتحويل العيد إلى عطلة رسمية في البلاد. وهو الأمرالذي يثير حفيظة شقيقتها الكبرى زارا التي ترغب في الاندماج في مدرستها الجديدة وتبذل قصارى جهدها للتوافق مع الثقافة الغربية، ومن ذلك تسمية نفسها باسم “زي”، إلى جانب التحدث باللهجة الأمريكية. لذا ما إن تكتشف أن شقيقتها الصغرى تجمع هذه الالتماسات حتى ينشب عراك بينهما.

من ناحية أخرى أعلنت ديزنى، عن طرح فيلمها الجديد Star Wars: The Rise of Skywalker ، شهر مايو الحالي على شبكة ديزنى بلس قبل الموعد المحدد بـ شهرين، ولذلك طرحت الشركة بوستر ترويجى لوصول العمل الجديد إلى الشبكة، وذلك تزامن مع الاحتفال السنوى لـ Star Wars، كما سيتم عرض إولى حلقات المسلسل الجديد Disney Gallery: The Mandalorian، جنبا مع عرض أخر حلقة من Star Wars: The Clone Wars على المنصة، وبذلك تكون سلسلة Skywalker بـ أكملها متواجدة على شبكة ديزنى بلس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".