شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ودياب 18.. شاهد انسحاب حلمي بكر من برنامج القرموطي بسبب "الكفتجية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من الفنان على ربيع ومصطفى خاطر، انسحاب الموسيقار حلمي بكر من برنامج الإعلامى جابر القرموطى، حيث ظهرا بشخصياتهما الحقيقية.

وجاء ظهور الموسيقار حلمى بكر بعد وقف كل من عمر ودياب عن الغناء بعد طرحهما لأغنية شعبية، وقررا الظهور فى برنامج تلفزيونى للحديث عن هذه الأزمة، وأنهما يجيدون الغناء فى وجود الموسيقار الكبير حلمى بكر، وهو ما يتشابه بشكل كبير مع الواقع، في العديد من الأزمات التي تناولت أغاني المهرجانات.

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مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة .