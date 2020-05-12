شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يستعيد ذكرياته مع دوره فى "الجزيرة" مع أحمد السقا على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم آسر ياسين ذكريات دوره فى فيلم "الجزيرة"، والذى قدمه مع النجم أحمد السقا، ولعب فيه شخصية صعيدى يقتل عائلة السقا من أجل السيطرة على الجزيرة.



آسر على تيك توك

آسر، نشر الفيديو عبر حسابه على "تيك توك"، وهو يردد جمل مشهده الشهير أمام أحمد السقا أثناء تواجدهما فى الزنزانة، وهو يذكره بقتله لوالدته، قبل أن ينتقم السقا فى مشهد لاحق من الفيلم.

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اسر ياسين

آسر ياسين يعرض له حاليا مسلسل "100 وش"، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش"