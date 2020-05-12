بينهم ريهام حجاج.. تعرف على قيمة تبرعات الفنانين لوزارة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: دعم عدد من الفنانين الدولة، وخصوصأ وزارة الصحة والسكان بمبالغ مالية في مواجهتها ضد انتشار فيروس كورونا المستجد. ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، لقيمة تبرعات الفنانين للوزارة. ومن بين هؤلاء المتبرعين، الفنانة ريهام حجاج، حيث تبرعت بمبلغ مليون جنية مصري. بينما تبرع الفنان محمد صبحي بملغ 300 ألف جنية مصري. Advertisements وهو أيضا نفس المبلغ الذي تبرع به الفنان محمد رمضان. ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة شكر لمن تبرعوا ودعموا الدولة، وقالت في سالتها: " في خطابات مستمرة لوزارة الصحة والسكان لدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ساهم أبناء الوطن هؤلاء من رجال الأعمال و مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات". وأضاف الحساب الرسمي: "وتتقدم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز تلك الأزمة".

يذكر أن محمد رمضان قام مؤخرًا بالتبرع لعدد من المستشفيات بمستلزمات طبية لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا.

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