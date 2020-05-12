مهرجان كان يعلن عن اختياراته للأفلام بدون فعاليات بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (د ب ا)-
سبب فيروس كورونا في إلغاء فعاليات مهرجان كان السينمائي لهذا العام، ولكن المنظمين مازالوا يريدون استخدام نفوذهم لدعم الأفلام من خلال موافقتهم الرسمية عليها.
وقال رئيس المهرجان تيري فيرمو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه بحلول نهاية هذا الشهر، سوف يتم إصدار اختيار رسمي لأسماء الافلام "لكي نوضح ما هى الأفلام التي شاهدناها وأعجبنا بها، ولتسهيل عرضها في دور السينما والمهرجانات".
وهذا الإجراء سوف يتبعه في منتصف يونيو المقبل إعلان عن خطط لإقامة ما يطلق عليه "كان خارج الجدران" وسوف يضم "الأفلام التي يدعمها المنظمون في فرنسا وفي الخارج".
وكان من المقرر بدء فعاليات مهرجان كان السينمائي اليوم الثلاثاء.
كما تم إلغاء ما يعرف باسم سوق أفلام كان، ولكن فيرومو وفريقه قرروا إقامة نسخة إلكترونية من الفعاليات، التي عادة ما تشهد توقيع عقود سينمائية بملايين الدولارات.
وقال فيرومو" يتعين على القائمين على بيع وشراء الافلام الاجتماع سويا للاستعداد للمستقبل".
وعلى الرغم من جهود قطاع السينما، يتوقع فيرمو أوقاتا صعبة في المستقبل.
وقال فيرمو" أحد أكبر التحديات التي تواجه عالم السينما هو عودة الأفلام والجماهير لدور السينما في أنحاء العالم".
وتوقع تسريع وتيرة إجراء تغيرات في قطاع الافلام بسبب الوباء.
وأوضح قائلا "السينما تمر بفترة تغيرات عميقة، علينا أن نستفيد من هذه الأزمة لمواجهة المستقبل" مشيرا إلى أن منصات مثل نيتفليكس "تتصدر المشهد حاليا".
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