تراند اليوم : سر منشور حذفته "منة عرفة" عن فبركة حلقتها في "رامز مجنون رسمي"

نفت الممثلة المصرية، منة عرفة، علمها مسبقًا بتفاصيل المقلب الذي وقعت فيه خلال استضافتها في حلقة أمس من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة (MBC مصر).

وكان ظهور "منة" خلال حلقة الأمس أثار الكثير من الجدل، خاصة مع استثنائها من بعض الفقرات، مثل رش الشعر باللون الأزرق وفقرة الثعبان، فضلاً عن ظهورها في إحدى لقطات البرنامج وقد تم فك القيود من يديها، على الرغم من أن رامز يحرص على وضع تلك القيود على أيدي ضيوفه لمنعهم من المقاومة، وهو الأمر الذي اعتبره متابعون دليلاً على فبركة البرنامج.

وردت "منة عرفة" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" لاحقًا بنشرها صورة من حلقتها في البرنامج ردت فيه على اتهامات بفبركة حلقتها وأنها كانت على علم مسبق بالمقلب ونفت منة عرفة هذا الأمر.

وقالت إن الفنانة والإعلامية أروى تواصلت معها من أجل برنامج يدعى "كرسي الحقيقة"، مشيرة إلى أنها إعلامية كبيرة وتأبي أن ترفض حوارًا معها.

بينما بررت حركة يديها، قائلة إن الكرسي كان ضاغطًا على يديها وهي من طلبت توسيعه من ناحية يديها، ولكن عندما بدأ مقلب رامز أعادوا تثبيته من جديد.