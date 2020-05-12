محمد الغنيمي يتعاون مع ايه عبدالرؤوف في "100 فل و10"

يستعد الشاعر محمد الغنيمي، لطرح اغنية جديدة بعنوان "100 فل و10"، ومن المقرر طرحها خلال عيد الفطر المقبل.
ويشار الي ان "100 فل و10" غناء نجمة ستار اكاديمي ايهعبدالرؤوف، توزيع Ash ، الحان محمد الغنيمي & Ash، كما انها اول تجربة انتاج للشاعر محمد الغنيمي.
ويذكر ان اخر أعمال الشاعر محمد الغنيمي اغنية "مش قد الهوى" للمطربة شيرين عبد الوهاب، ألحان محمد رحيم، توزيع احمد ابراهيم، وكانت حققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا وموقع الفيديو العالمي "يوتيوب" ماجعلها تتصدر محرك البحث (جوجل) بشكل يومي وقت طرحها.
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