بريانكا شوبرا بأول ظهور لها بعد حجر دام شهرين-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة الهندية ​بريانكا شوبرا​ صورة من أول خروج لها من منزلها بعد شهرين من الحجر المنزلي بسبب ​فيروس كورونا​.

وظهرت شوبرا وهي ترتدي كمامة من القماش، وعلقت على الصورة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي:" أول خروج منذ شهرين".

الجدير ذكره ان بريانكا شوبرا كانت قد نشرت مؤخرا إتصالاً بـ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والقائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ كوفيد 19، والدكتورة ماريا فان كيرخوف، مقدمة معلومات إلى جمهورها عن فيروس كورونا.

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