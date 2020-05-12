ليليان اندراوس وروبير شماعة يطلقان "جيشنا الأبيض"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض" تحية للطواقم الطبية في اليوم العالمي للتمريض، تعاونت بها الإعلامية اللبنانية ليليان اندراوس من حيث الكتابة، والفنان اللبناني ​روبير شماعة​ من حيث الغناء واللحن، وجاد الرحباني من حيث التوزيع، وتم تسجيلها في استديو الياس الرحباني.

ونشرت اندراوس كليب الأغنية عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول:"بمناسبة اليوم العالمي للممرضين.. حبينا نهدي الابطال تحية من القلب .. تشاركنا "انا"الفكرة والكلمات .. " روبير شماعة" صوت ولحن "جاد الرحباني" التوزيع والتسجيل في استوديو الكبير الياس الرحباني وتنفيذ الكليب استوديوهات ا"يلي خوري" EK دبي . وكلنا من الحجر المنزلي، الله يحميكم يا جيشنا الابيض".

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