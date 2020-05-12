وزارة الصحة المصرية تكشف عن المبلغ الذي تبرع به محمد رمضان لها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت وزارة الصحة والإسكان المصرية بإسم الوزيرة الدكتورة هالة زايد رسالة شكر لكل من ساهم في جهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز أزمة وباء كورونا المستجد.

وأرفقت الوزارة هذه الرسالة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مع صورة بالمبلغ الذي تبرع به الفنان ​محمد رمضان​ لوزراة الصحة والإسكان والذي بلغ 300 ألف جنيه مصري وهو مبلغ يخصص للمستلزمات الوقائية.

ومن ناحية أخرى، يحقق محمد رمضان حالياً نجاحاً كبيراً في مسلسله الرمضاني "البرنس" والذي يشاركه البطولة عدد من الممثلين المصريين بينهم أحمد زاهر وإدوارد وروجينا، من كتابة وإخراج محمد سامي.

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