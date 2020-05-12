مايا دياب توجه رسالة شكر للممرضين وتكشف وجود شقيقتها في المستشفى!!

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ رسالة شكر وتقدير للممرضين لمناسبة اليوم العالمي للتمريض، كاشفةً عن وجود شقيقتها في المستشفى لتلقي العلاج، من دون الكشف عن أية تفاصيل.

وكتبت دياب عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"في ناس مش بس اختارت التمريض مهنة، التمريض مش مهنة، هو أصلا عمل إنساني. يمكن قد ما شافوا هالناس بتتعب، أطلقوا عليه لقب مهنة. اليوم بحيي ممرضين وممرضات العالم وبخص بالشكر الممرضين والممرضات يلي عم يهتموا بأختي بالمستشفى شكرا لرسالتكم السامية يلي كلها انسانية".

وتفاعل المتابعون مع ما كتبته دياب بشكل لافت، إذ تمنوا الشفاء العاجل لشقيقتها.

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