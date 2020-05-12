تقارير صحفية: غوارديولا قد يعود لتدريب ناديه الكتالوني السابق برشلونة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأشارت شبكة “تشانيل نيوز آسيا” إلى أن خوان لابورتا، وعد بأنه في حالة عودته رئيسا للنادي الإسباني في عام 2021، فأول قراراته ستكون عودة غوارديولا لقيادة البارسا.

وكان لابورتا رئيسًا لبرشلونة في الفترة من 2003 إلى 2010، وكان على رأس القيادة عندما تمت ترقية غوارديولا من فريق الشباب إلى مدير الفريق الكبير في عام 2008.

ويمتد عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي حتى حزيران 2021، وساد الغموض حول مستقبل تدريبه للفريق الإنجليزي، خاصة بعد العقوبات الموقعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على النادي وحظره لمدة عامين من المنافسات الأوروبية بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

Advertisements

وقال لابورتا في تصريحات متلفزة، “أعمل لتقديم نفسي كمرشح رئاسي. لقد كنت رئيسا من قبل وأنا متحمس للعودة”.

وتابع قائلا “أود بشدة أن يعود غوارديولا، لكنه الآن في سيتي وهو قرار يجب أن يتخذه بيب. إنه نموذج مثالي لبرشلونة والعديد من الكتالونيين يرغبون في عودته لتدريب برشلونة مرة أخرى”.

واستمر قائلا “في الوقت المناسب، عندما أفوز بالانتخابات، سأتحدث معه وأعتقد أنه الشخص الذي سيكون مدرب برشلونة في 2021”.

فاز برشلونة بـ 14 كأسًا – بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري ودوري أبطال أوروبا مرتين – خلال عهد غوارديولا قبل مغادرته في 2012.

كرة القدم الإسبانية معلقة حاليًا بسبب جائحة كوفيد 19، لكن برشلونة في حالة اضطراب منذ استقالة ستة مديرين في نيسان الماضي، احتجاجًا على طريقة إدارة النادي.