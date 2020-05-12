مدرب أديل عن إنقاص وزنها: من المحبط أن أقرأ التعليقات السلبية والاتهامات

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وبعد انتقاد الخسارة الشديدة في وزنها، نفى مدربها السابق بيت غيراسيمو أن تكون قد أصبحت مهووسة بوزنها، مؤكداً أنها أرادت إنقاص وزنها لأنها لا تحب البدانة.
وقال، “بصفتي المدرب الشخصي السابق لأديل في لندن، فإنه من المحبط أن أقرأ التعليقات السلبية والاتهامات التي وجهت لها بالخوف المرضي من البدانة، أو التي تشكك في مصداقية فقدانها المذهل للوزن”.
وأكمل، “عندما بدأت أنا وأديل رحلتنا معاً، لم يكن الأمر يتعلق أبداً بالنحافة الفائقة. كان الأمر يتعلق بصحتها. خصوصاً بعد الحمل والجراحة”.
ونشرت أديل سابقاً صورة عبر إنستغرام وأبهرت متابعيها بنحافتها حيث ظهرت في الفناء الخلفي لمنزلها بفستانٍ أسود ضيّق أظهر جسمها بعد فقدانها نحو 45 كيلوغراماً من وزنها.
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