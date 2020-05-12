حقيقة إصابة بسام كوسا بفيروس كورونا

نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة ممثلين بفيروس كورونا المستجد، وهما الممثلان السوريان ​بسام كوسا​ وسامر شالاتي اللذان تعرضا للشائعة .

من جهتها نفت نفت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين ​تماضر غانم​ الخبر وأكدّت "أن جميع الممثلين السوريين بخير ولا صحة لإصابة أي منهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن كل ما ينشر شائعات مغرضة".

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وأوضحت أن الممثلة ​هناء نصور​ هي الوحيدة التي أصيبت بالفيروس خلال زيارتها الى البرازيل، وقد شفيت الحمد لله.



يذكر أنه في سوريا هناك 47 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 29 حالة وتوفي ثلاث حالات.