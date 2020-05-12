صبا مبارك مججدا الى الحجر الصحي

بعد الحجر الذي اقامته في الإمارات، عادت الممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ للحجر الصحي للمرة الثانية في بلدها الأردن لمدة 17 يوماً.

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وكتبت صبا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله حمدا كثيرا، قريبا و خلال أيام بنرجع للأردن و بتبدأ رحلة الحجر التانية 17 يوم بعد الحجر في دولة الإمارات، وبعد كل هدول حجر ذاتي في المنزل 14 يوم كمان".



الجدير ذكره ان صبا تشارك في مسلسل "حارس الجبل" من بطولة عبد المحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، نورا العايق، هبة زهرة، ومحمد قنوع، من تأليف حازم فضة، وإخراج الأردني سائد الهواري.