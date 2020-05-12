هكذا كان أحمد مكي قبل الشهرة!

ظهر الممثل المصري ​أحمد مكي​ في صورة بشعره الكامل وهي قديمة له من أيام الدراسة أي قبل الشهرة، وذلك على حسابه الخاص على احد مو انستاغرام. وعلّق مكي على صورته بالقول: "زمان.. أيام الدراسة". Advertisements

على صعيد آخر يعود أحمد مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، وبدأ تحضيرات فيلمه الجديد ويحمل اسما مؤقتا "مفيش مشكلة" ومن المقرر أن ينطلق تصويره بعد موسم عيد الفطر المقبل، ويجري صناع العمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين فيه.

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