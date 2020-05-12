نشرت لنجمة التركية ​هازال كايا للمرة الاولى صورة مع طفلها تظهر وجهه وجه إبنها للمرة الأولى، عبر صفحتها الخاصة على انستاغرام.

ونشرت هازال صورة واضحة لملامح وجه إبنها، وعلّقت: "منذ كيرنا وحتى عيد الأم، من الصعب الاهتمام بالأطفال. اليوم عيد الأم الأول بالنسبة إلي... هذا رائع". Advertisements

ركّزت تعليقات متابعي هازال على جمال الطفل، وعلى الشبه الكبير بينه وبين والدته.

وقبل ذلك نشرت هازال صورة لها ظهرت فيها برفقة زوجها المخرج علي أطاي، وهما يجلسان في المنزل إستجابة لمتطلبات الحجر المنزلي، الذي فُرض في تركيا، على خلفية الإنتشار الكبير لفيروس كورونا، وعلّقت: "أحببنا التزام المسافة الاجتماعية، نحن لا نخرج من البيت ومزاجنا جيد".

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى النجمة ​هازال كايا​ تكشف عن صورة واضحة لطفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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