الطفلة مريم ابنة "رضوان البرنس" تروي مشهد إلقائها في الشارع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الطفلة فريدة حسام (5 سنوات)، التي لعبت دور "مريم" ابنة الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس"، تفاصيل إلقاء عمها فتحي (الفنان أحمد زاهر) لها في الشارع، ودموعها الحقيقية التي سقطت بسبب هذا المشهد.







وفي مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، عن المشهد الذي دفع باسم "مريم" للتربع على "ترند تويتر"، قالت الطفلة فريدة إنها فرحة جدا وسعيدة بهذا النجاح، وتعاطف الجمهور.





ومن جانبها قالت والدة الطفلة: "فريدة كانت تبكي حقيقيًا في مشهد تركها في الشارع بعد زيارة والدها في السجن"، مضيفة أن لديها طفلين آخرين يعملان في مجال الفن.

وأضافت والدة فريدة أن المخرج محمد سامى كان يصفق لها عقب انتهاء تصوير كل مشهد، وخصوصا مشهد تركها "بالموقف"، قائلة إن الفنان محمد رمضان كان يلقبها فى لوكيشن التصوير بـ"البرنسيسة".





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ويعتبر مسلسل "البرنس" هو ثاني أعمال الطفلة فريدة الفنية، حيث قدمت من قبل مسلسل "أهو دا اللى صار" مع روبي.

أداء الطفلة فريدة، أثار أيضا إعجاب الكثيرين من بينهم الفنانة بدرية طلبة، التي نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، صورة للفتاة من مشهد بكائها، وعلقت عليها قائلة: "ما شاء الله حتى الطفلة خليتها ممثلة جبارة انهاردة مصر كلها بتعيط حرام عليك".





ومسلسل "البرنس" لا يزال يواصل التربع على قائمة الأعلى في المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع تصاعد الصراع إلى ذروته بحبس بطله محمد رمضان، وإجباره على كتابة تنازل عن ميراثه لأشقائه، وصولا إلى إلقاء ابنته في الشارع، وهو المشهد الذي حقق تفاعلا كبيرا، وحققت الحلقة أكثر من مليون و250 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة.

ومسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ونور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وإدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



