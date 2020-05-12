عبود برمدا: علاقتي مع شقيقتي شهد بعيدة عن الفن.. وراح نرجع نفرح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خصّ المطرب السوري الشاب عبود برمدا موقع فوشيا بفيديو خاص من داخل منزله للحديث عن الوقت الذي يقوم بقضائه في الحجر المنزلي تبعا للإجراءات المتخذة لللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي بداية حديثه أوضح الفنان الشاب أنه يحاول قضاء أكبر وقت ممكن مع عائلته وأصدقائه، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الدرامية والأفلام. كاشفا عن محاولاته لطهي بعض أصناف الأطعمة.

كذلك قال عبود برمدا إنه يقوم ببعض التمارين الصوتية للمحافظة على صوته وكذلك العزف على بعض الآلات الموسيقية.

وحول ما إذا كان يعيش في منافسة مع شقيقته الفنانة شهد برمدا بالغناء أكد برمدا أنه لا يوجد تنافس بينهما؛ لأن علاقتهما بعيدة عن الغناء، إنما يقومان بسماع الموسيقى مع بعضهما بالإضافة لتحضير الطعام وتبادل الآراء في بعض الأمور الفنية فقط.

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ولفت عبود إلى وجود العديد من الأعمال الفنية لديه تأثرت نتيجة جائحة كورونا المستجد، واعدا محبيه ومتابعيه أنه عقب انتهاء هذه الجائحة ومرورها بسلام على الجميع سيعود لإعادة الفرح والبسمة على أوجه الجميع من خلال أغنياته وأنشطته.

وعن تحضيراته الجديدة كشف عبود أنه يقوم بالتحضير لإطلاق أغنيتين عقب هذه الجائحة التي ضربت معظم بلدان العالم، بالإضافة لتواجد العديد من الحفلات في مختلف البلدان التي سيتم الإعلان عنها عندما تعود الحياة إلى طبيعتها. موجها في الختام لكافة متابعي موقع فوشيا رسالة محبة وسلام، متمنيا لهم الصحة والعافية.

يشار إلى أن عبود برمدا أطلق آخر أغنية له تحت عنوان "صدق بقى" كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع ميشيل فاضل، وسبقها أغنية "بتحبيني" من كلمات رامي كوسا، وألحان يزن الصباغ، وتوزيع إيليا نستا، والتي حصدت النتائج الإيجابية.

بالإضافة لغنائه شارة مسلسل "فوضى" للمخرج سمير حسين وتأليف حسن سامي يوسف ونجيب نصير، والشارة من كلمات موريس منصور، وألحان طاهر ماملي، وتوزيع رافي فقس.

وهو شقيق المغنية السورية شهد برمدا، وكانت بداياته في عالم الغناء منذ عام 2015 عندما شارك ضمن برنامج "ذا فويس" الموسم الثالث ووصل إلى مراحل متقدمة من المسابقة.