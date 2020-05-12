مودل روز تسخر من "فضيحتها": الوضع صار أوفر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر يوم أمس هاشتاغ تحت اسم فضيحة مودل روز قائمة الأكثر تداولًا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأثار هذا الهاشتاغ حالة من الجدل لتصدره دون وجود فضيحة فعليًا، ولاحتوائه على عدد قليل من التغريدات؛ ما دفع رواد هذا الموقع لطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة وصول بعض الهاشتاغات للترند بطريقة ممولة.

من جانبها، وبعد تصدر اسمها لمحرك البحث غوغل على إثر هذا الهاشتاغ، خرجت السعودية روز عن صمتها وقررت الرد بطريقة ساخرة، ونشرت في البداية تغريدة مستعينة بأحد مشاهد الفنان الراحل "وحيد سيف" للسخرية من خلو الهاشتاغ.

وعادت ونشرت عبر حسابها في "سناب شات" فيديو تتحدث فيه عن صدمتها بسخرية أيضًا حول الفضيحة، معلقة أنها لا تفعل شيئا سوى الأكل ولعب الرياضة والطبخ.

وأضافت روز بأنه من المهم أن ينتهي الحظر بسرعة؛ لأن الناس بدأت بالتصرف بطريقة غريبة، مُلمحة بشكل غير مباشر إلى تمويل الهاشتاغ من أجل محاربتها.

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في المقابل، لم تسلم روز نفسها من اتهامات قيامها هي بتمويل هذا الهاشتاغ من أجل ان تتصدر المشهد؛ إذ علق البعض أنه وبسبب الحظر وعدم خروجها وظهورها إعلاميًا، فقد تكون اتبعت روز هذه الطريقة لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بأخبارها.

يُشار إلى أن مودل روز هي عارضة أزياء سعودية يتابعها الملايين من الأشخاص، وحققت شهرة واسعة في مجال الموضة والأزياء؛ إذ تصدرت أغلفة العديد من المجلات العالمية.

وكانت روز أثارت الجدل مؤخرًا بعد قيامها بنشر فيديو يجمعها بصديقها الذي يتواجد معها بشكل دائم للكشف عن ميوله، مشيرة إلى أنه مثلي الجنس، ويعتبر مثل صديقتها الأنثى، وذلك ردًا على الهجوم الكبير الذي تعرضت له بسبب تواجدها معه في المنزل ذاته لأوقات طويلة وظهورها معه بشكل مستمر.

لكن تبرير روز هذا زاد من غضب الجمهور وعرضها لهجوم شديد آخر، وانتقادات طالت أفكارها وجرأتها في طرح القضايا دون مراعاة لكونها تنتمي بالأصل لمجتمع شرقي محافظ على حد تعبير منتقديها.

يُذكر أن مودل روز كانت كشفت في وقت سابق عن دعمها للمثليين، وتأكيدها على أهمية احترامهم.