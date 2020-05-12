الدانة مودل تعلن حملها بمولودها الأول بعد انتظار 5 سنوات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت عارضة الأزياء اللبنانية الدانة مودل المقيمة في الكويت، أن تشارك متابعيها على السوشال ميديا فرحتها بحملها بأول مولود لها بعد 5 سنوات من الصبر والانتظار.

ونشرت الدانة صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام "، معلقة: "بعد 5 سنوات من الصبر والانتظار والصلاة وعد الأيام أخيرا هبقى ماما.. اللهم ارزق كل محروم.. الحمد الله وما شاء الله".

ثم قامت بنشر مجموعة من صور أحد الفوتوسيشن التي خضعت لها وهي تستعرض بطنها المنتفخة قليلا ممسكة بيدها صورة سونار جنينها، معلقة "رسميا 4 شهور".

وانهالت عليها التهاني من قبل آلاف المتابعين لها، معربين عن سعادتهم الغامرة بهذا الخبر، داعين الله أن يتم حملها على خير وأن تنجب مولودها وهو في أفضل حال.

وسبق وأن صرح زوج عارضة الأزياء اللبنانية الدانة مودل، بأنه لا يفارق زوجته في أي مكان تذهب إليه بسبب غيرته عليها.

بينما ذكرت الدانة مودل، في تصريحات تلفزيونية، أن زوجها يرفض دخولها مجال التمثيل بسبب غيرته الشديدة عليها، فضلاً عن أنها لا ترغب في خوض هذه التجربة في الوقت الحالي، مضيفة أنها تتطلع للعمل كمقدمة برامج حوارية أو جادة.

Advertisements

ورفضت دانة وصفها بـ"الفاشينيستا"، مؤكدة أن أي فتاة تشتهر بأمر جيد أو سيئ على السوشال ميديا بالكويت تعرف بأنها "فاشينيستا"، مضيفة أنها تعتبر نفسها واحدة من المؤثرات على موقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الدانة مودل إلى أنها تعرضت لهجوم شديد من بعض متابعيها وصل إلى تجريدها من الإسلام، كما دخلت في مشادة دون قصد مع إحدى الفتيات التي طالبتها بتصوير دعاية لمنتج معين، وعندما اختلفتا بالأجر انفعلت ووصفتها بأنها لديها إعاقة في عقلها؛ ما أثار غضب متابعيها، موضحة أنها تعرضت لضغط دفعها لأن تفقد أعصابها.

وأوضحت أنها اعتذرت بسبب سوء التفاهم الذي حدث من البعض، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تقصد الاستعانة بالمعاقين ذهنيًا، خاصة وأن هناك اثنين من عائلتها معاقان ذهنيًا.

وسبق وأن حذرت عارضة الأزياء الدانة مودل الفتيات من حقن "الفيلر" الدائم، لافتة إلى أنه مصيبة؛ لأن الفتيات تلجأن إليه لكونه أرخص؛ ولكنه دائمًا ينتهي بمشاكل كبيرة.

وقالت الدانة مودل إنها قامت بالتخلص من كل حقن الفيلر التي حقنتها في وجهها؛ ما ساهم في أن تبدو بشكل أصغر من عمرها، لافتة إلى أن عمرها 27 عامًا وبعد التخلص من الفيلر تبدو في السابعة عشرة.