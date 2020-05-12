الموت يفجع نجوى إبراهيم بأغلى الناس

أعلنت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، وفاة شقيقها الوحيد محمد إبراهيم، وسط حالة من الحزن الشديد سيطرت على الإعلامية الكبيرة بسبب فقد شقيقها الوحيد الذي توفي وهو صائم.

يذكر أن نجوى إبراهيم اعتزلت العمل الإعلامي منذ عدة سنوات بعد بلوغها السن القانونية للخروج إلى المعاش، وكانت قدمت عدداً من أشهر وأهم البرامج، ومنها "اخترنا لك"، "عصافير الجنة"، "6 على 6"، "فكر ثواني واكسب دقائق"، وتميزت بحضور وبساطة جعلتها تتربع على عرش القلوب، حتى حصلت على لقب المذيعة المثالية.

كما أنها كانت من أنجح وأقرب المذيعات إلى قلوب الأطفال في ذلك الوقت، حيث قدمت برنامج الأطفال صباح الخير مع شخصية بقلظ الشهيرة، وارتبط بهذا البرنامج ملايين الأطفال في مصر والعالم العربي الذين لقبوا الإعلامية الكبيرة بلقب" ماما نجوى" الذي اشتهرت به بين الكبار والصغار.

وبدأت نجوى ابراهيم مشوارها الفني عندما رأى المخرج العالمي يوسف شاهين في ابتسامتها وبساطتها وصدقها ملامح وصيفة؛ الفلاحة المصرية الجميلة في فيلم "الأرض"، أول فيلم شاركت فيه نجوى إبراهيم، لتثبت قدرتها على الوقوف أمام عمالقة التمثيل وجدارتها بأن يوضع اسمها بينهم، وفي هذه السن الصغيرة شاركت في مهرجان كان وبرلين، وبعدها توالت بطولاتها السينمائية التي وصلت إلى 12 فيلماً من روائع السينما المصرية ومنها "فجر الإسلام"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "حتى آخر العمر"، "المدمن"، "السادة المرتشون"، وغيرها، وكان سر نجاحها في كل هذه الأعمال هو الصدق والبساطة واحترام وحب الجمهور.

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