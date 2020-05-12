عمر كمال يكشف حقيقة زواجه من جوهرة

خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على فضائية «القاهرة والناس»، رد المطرب عمر كمال على سؤال حول حقيقة علاقته بالراقصة جوهرة، وقال إن علاقته بالراقصة جوهرة مجرد شغل في إطار العمل فقط، مؤكداً أنها إنسانة خفيفة الظل والكل يميل لها خاصة أن علاقتها جيدة مع الجميع، وسبب في نجاح الأغاني عندما ترقص عليها، متابعاً: "أنا دائماً مبتسم وأكره التكشير".

وكشف عن ارتباطه في فترة سابقة بـ فتاة إماراتية، معقباً: " كان فيه مشروع ارتباط رسمي لكن لم نتفق".

وأنكر شائعة أن الفتاة الإماراتية هي التي تنفق عليه، مؤكداً أنه يعمل بالعديد من الدول وينفق على نفسه، مضيفاً الآن علاقتي بالفتاة الاماراتية جيدة، وأعمل بالعديد من الدول العربية ولم أجن من أغانى المهرجانات شيئاً.

وأكد عمر كمال أنه يدين بالفضل لمؤدي المهرجانات حمو بيكا لأنه وقف بجواره وساعده كثيراً في بداية حياته.

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