تامر حسني يحتفل برومنسية بيوم ميلاد زوجته

القاهرة – لايف ستايل
إحتفل النجم تامر حسني، بيوم ميلاد زوجته بسمة بوسيل بطريقة رومانسية من خلال مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
والفيديو عبارة عن صور مركبة من اكثر من مناسبة ومكان لزوجته، وعلق عليه قائلًا: "كل سنة وانتي اغلى إنسانة في حياتي كل سنة وانتي حبيبتي كل سنة وانتي اجمل وأحن ماما ربنا يخليكي ليا ولاولادنا اللهم آمين".
بدورها، ردت مصممة الازياء المغربية عليه بتعليق كتبت فيه: "ويخليكوا ويحفظكوا ليا يا حبيبي، بحبك يا روحي ويا احن واطيب قلب".
وشارك تامر مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى"، والذي طرح رسميا على اليوتيوب، وشارك فيه عمالقة الفن والغناء العربي لبث رسالة تضامن مع الإنسانية ودعم الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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