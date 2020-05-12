محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي

لفت محمد وزيري، وكيل الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الانتباه من خلال تعليق نشره على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وكتب في تعليق على صورة له برفقة محاميه: "خسرتني للأبد، وكلمة وقولتها. لعبت مع الأسد، يبقي استحمل بقى. أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض".

ورغم أنه منع خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم بشأن تصريحه هذا من خلال الحسابات التي أعادت نشره على التطبيق وانقسموا في هذا الصدد بين مؤيد ومعارض له ومدافع عن الفنانة اللبنانية.

ويشار إلى أن الأخيرة ردت من خلال خاصية "ستوري" على حسابها الخاص وكتبت: "أول مرة أشوف لبوة بيقول على نفسه أسد" مع صورة فأر.

ويذكر أن المستشار ياسر قنطوش، محامي هيفاء، كشف في وقت سابق تفاصيل اتهامها لوزيري بسرقة 63 مليون جنيه من أرصدتها في المصارف وقال إن الأخير نقل الأموال من حسابها إلى حسابه بحسب ما تظهره مستندات ومحاضر بحوزته.

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وأضاف خلال لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 أن الموضوع كبير مشيراً إلى أن لديه محاضر ومستندات رسمية تؤكد أنه كان يضع أموالها في حسابه من خلال تفويض، مشيراً إلى وجود فرصة للتصالح في ظل عدم وجود أي مشكلة بين الطرفين، داعياً وزيري إلى الاعتذار وإعادة المال.

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