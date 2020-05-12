ثمن ملابس حمو بيكا الباهظ في "رامز مجنون رسمي" يثير التساؤلات

أحدثت الحلقة الخاصة بالفنان الشعبي حمو بيكا ضمن برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال ضجة كبيرة.

وركزت الكثير من التعليقات على المواقف التي واجهها الأخير خلال الحلقة. إلا أن بعض المتابعين تحدثوا عن إطلالته وعن الملابس التي اختارها.

ويأتي هذا بعدما علق جلال على ذلك وذكر اسم العلامة التي وقعت لوك الضيف وهي Philipp Plein. وتبين من خلال أحد المتاجر الإلكترونية أن ثمن السترة يصل إلى 740 دولاراً وأنه يمكن الحصول على القميص بسعر 680 دولاراً فيما يبلغ ثمن الحذاء حوالي 850 دولاراً أميركياً.

ويذكر أن بيكا أثار الجدل في وقت سابق حين تحدث عن ملابسه بعد اتهامه باقتحام مقر نقابة الموسيقيين في منطقة عابدين. وقال حينها بحسب ما ذكر في تصريح خاص: "هدومي دي ماركات وبـ3000 جنيه والحذاء لوحده بـ3000 جنيه"، وهو ما أحدث حالة من الصدمة في أوساط الحاضرين كما على الحسابات التي أعادت نشر التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي.

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