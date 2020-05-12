القاهرة – لايف ستايل
بعد الضجة التي أثيرت مع مشاركة الفنانة حلا الترك ضمن الفعاليات التي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين بمناسبة يوم "القرقعان"، تم تداول مقطع فيديو ينفي كل الاتهامات التي نشرها بعض المتابعين واتهامها بقلة المسؤولية.
وانتشر مقطع فيديو وصور جديدة من الفعالية التي قامت خلالها الترك بتوزيع الهداية على الأطفال المارين، وبدت بوضوح وهي تضع القفازات البلاستيك والقناع الطبي لتنفي بذلك من اتهمها بالاهمال وتعريض نفسها وحياة الآخرين لخطر إنتقال عدوى فيروس كورونا المستجد وانتشاره في المملكة.
وبدت الفنانة الشابة في غاية السعادة وهي تنشر الهدايا على الأطفال واستعادت لحظات طفولتها من خلال حركاتها الطريفة وعفويتها في القفز والتنقل بين السيارات لنشر الفرح بين المارين.
وفي الآونة الأخيرة، تعمل حلا على الترويج لمستحضر تجميل للعناية في البشرة، وتنجح في جذب عدد كبير من المراهقين بتعابيرها العفوية التي تحاكي من هم في سنها بنجاح.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يبرئ حلا الترك من كل الاتهامات بعد انتقاد تصرفها في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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