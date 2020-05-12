فيديو يبرئ حلا الترك من كل الاتهامات بعد انتقاد تصرفها في الشارع

بعد الضجة التي أثيرت مع مشاركة الفنانة حلا الترك ضمن الفعاليات التي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين بمناسبة يوم "القرقعان"، تم تداول مقطع فيديو ينفي كل الاتهامات التي نشرها بعض المتابعين واتهامها بقلة المسؤولية.

وانتشر مقطع فيديو وصور جديدة من الفعالية التي قامت خلالها الترك بتوزيع الهداية على الأطفال المارين، وبدت بوضوح وهي تضع القفازات البلاستيك والقناع الطبي لتنفي بذلك من اتهمها بالاهمال وتعريض نفسها وحياة الآخرين لخطر إنتقال عدوى فيروس كورونا المستجد وانتشاره في المملكة.

وبدت الفنانة الشابة في غاية السعادة وهي تنشر الهدايا على الأطفال واستعادت لحظات طفولتها من خلال حركاتها الطريفة وعفويتها في القفز والتنقل بين السيارات لنشر الفرح بين المارين.

وفي الآونة الأخيرة، تعمل حلا على الترويج لمستحضر تجميل للعناية في البشرة، وتنجح في جذب عدد كبير من المراهقين بتعابيرها العفوية التي تحاكي من هم في سنها بنجاح.

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